Grandinata e doppio incidente | caos traffico in autostrada

Questa mattina sull'autostrada A12 si è verificato un forte temporale con grandine. La situazione è peggiorata con due incidenti che si sono verificati a poca distanza l’uno dall’altro, creando un caos totale nel traffico. Le auto si sono accumulate, e molte persone sono rimaste ferme sulle corsie per ore. La polizia sta ancora lavorando per gestire la viabilità e chiarire cosa sia successo.

Soccorsi nel pomeriggio di sabato e chilometri di coda nel tratto tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni sulla A12 Traffico bloccato sull'autostrada A12 in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 34, intorno alle ore 15 di sabato 7 febbraio 2026. Una violenta grandinata, nel tratto tra Rapallo e Chiavari, potrebbe essere all'origine di due incidenti, uno per senso di marcia, lato ovest con diversi veicoli coinvolti da un tamponamento, nell'altro senso di marcia con due vetture coinvolte. Sul posto una pattuglia della polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 con una missione partita in codice rosso, al momento non sono note le condizioni di eventuali feriti.

