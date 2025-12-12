Incidente in autostrada feriti e traffico nel caos | 8 km di coda

Un incidente sull'autostrada A4 tra Brescia Est e Desenzano del Garda ha coinvolto tre veicoli, causando feriti e ingorghi di traffico. La collisione, avvenuta questa mattina, ha generato circa 8 km di coda, creando disagi ai mezzi in transito in direzione Verona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione.

Sono tre le auto coinvolte nel tamponamento avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 12 dicembre, sull'autostrada A4, tra i caselli di Brescia Est e Desenzano del Garda, in direzione Verona. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9: cinque le persone a bordo dei veicoli, soccorse dai. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

INCIDENTE IN AUTOSTRADA Traffico in tilt, lunghe code. Articolo in aggiornamento: https://cityne.ws/s8IZ4 - facebook.com Vai su Facebook

ATTENZIONE [10.12-17:30] #INCIDENTE #autostrada #A4 #Venezia- #Trieste CHIUSO TRATTO #Portogruaro - San Stino di Livenza in direzione #Venezia Uscita obbligatoria Portogruaro. Chiusa entrata di Portogruaro (allacciamento #A28 #A4), in direzion Vai su X

Incidente in autostrada tra Uboldo e Origgio, 3 feriti e code verso Milano - Incidente in autostrada tra Origgio e Uboldo, tre persone ferite e traffico rallentato in direzione Milano. Lo riporta ilnotiziario.net

Incidente sul raccordo di Casalecchio, auto incastrata sotto un camion: 2 feriti, uno è gravissimo - Il tratto interessato è stato riaperto, dopo una chiusura che ha paralizzato il traffico e creato code ... Da ilrestodelcarlino.it

Doppio incidente in autostrada, 2 feriti e 5 mezzi pesanti coinvolti

Video Doppio incidente in autostrada, 2 feriti e 5 mezzi pesanti coinvolti Video Doppio incidente in autostrada, 2 feriti e 5 mezzi pesanti coinvolti