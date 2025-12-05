Incidente in autostrada 4 feriti e traffico nel caos | 8 km di coda

Bresciatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbero almeno tre i veicoli coinvolti nel tamponamento di giovedì sera sull'autostrada A4, tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda in direzione Milano, all'altezza del nuovo cavalcavia delle Grezze di Desenzano. L'allarme è stato lanciato in codice rosso poco prima delle 17.30, poi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

incidente in autostrada 4 feriti e traffico nel caos 8 km di coda

© Bresciatoday.it - Incidente in autostrada, 4 feriti e traffico nel caos: 8 km di coda

