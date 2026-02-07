Governo cambia quesito referendum ma non la data Ok dal Colle | ma rispetto per Cassazione

Il governo ha deciso di cambiare il quesito per il referendum, ma ha confermato la stessa data. Il presidente della Repubblica ha dato il suo via libera, anche se ha chiesto rispetto per la Cassazione. La modifica è stata comunicata ieri sera ai ministri, in una riunione che si è svolta in modo rapido. Ora si attende solo la ratifica ufficiale, mentre sulla data nessuno si muove.

Roma, 7 feb. (askanews) – Il lungo testo dell'ordinanza era stato condiviso già ieri sera nella chat con i ministri. Ma la convocazione del Cdm in un sabato mattina arriva inaspettata anche per i responsabili dei vari dicasteri. Il governo sceglie di affrontare subito il problema aperto ieri dalla decisione dell'Ufficio centrale della Corte di Cassazione di accogliere il nuovo quesito per la riforma del referendum sulla Giustizia nella versione proposta da quindici giuristi promotori della raccolta delle firme di 500mila cittadini. A palazzo Chigi, in una riunione che dura mezz'ora, ci sono in presenza Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida, Andrea Abodi, Eugenia Roccella.

