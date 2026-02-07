Durante i Grammy, Bad Bunny ha fatto la storia. È stato il primo artista latino a vincere il premio più importante, quello di Miglior Album, cantando solo in spagnolo. Intanto, sui social, spopola il suo look con acconciature audaci che tutti vogliono imitare.

Bad Bunny, da Portorico al mondo Se prima era una star, ora Bad Bunny è una star leggendaria. Non solo a livello musicale, però: il cantante è una vera icona di stile, sia nella moda che nella bellezza. Qui ci soffermiamo soprattutto sulla chioma. Bad Bunny è noto per essere un vero e proprio camaleonte dei capelli, passando ciclicamente da teste completamente rasate a ricci naturali e voluminosi. Il suo hairlook più recente, appunto quello sfoggiato durante i Grammy, ha mostrato uno stile curato e preciso, con una chioma mossa color inchiostro modellata con il gel e una barba ben definita. Un grooming da 10 e lode perfettamente abbinato all'outfit Haute Couture firmato Schiaparelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Bad Bunny, generatore seriale di hairlook audaci tutti da copiare

Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’importanza di restare fedeli alle proprie origini. x.com