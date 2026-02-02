Grammy 2026 | Kendrick Lamar batte tutti Bad Bunny vince per il miglior album Tutti i vincitori

Nella notte dei Grammy 2026, Kendrick Lamar si aggiudica il premio più importante, battendo ogni record. Sul palco, Bad Bunny riceve il riconoscimento come miglior album, ma non si limita alla musica: durante la cerimonia, l’artista portoricano si presenta con un messaggio politico forte e deciso. La serata è stata ricca di sorprese e momenti di tensione, con i vincitori che hanno scelto di usare la musica per farsi ascoltare.

Il rapper ha battuto un record ai Grammy, mentre l'artista portoricano ha usato il palco per lanciare un messaggio politico. L'elenco completo dei vincitori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Grammy 2026: Kendrick Lamar batte tutti, Bad Bunny vince per il miglior album. Tutti i vincitori Approfondimenti su Grammy 2026 Grammy Awards 2026, è di Bad Bunny il premio Album of the year: l’elenco completo dei vincitori La notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, la Crypto di Los Angeles ha visto la cerimonia dei Grammy Awards 2026. Latin Grammy Awards 2025, Bad Bunny mattatore, tutti i vincitori Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Grammy 2026 Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, i favoriti alla vittoria: da Kendrick Lamar a Lady Gaga; Grammy Awards 2026: scopri la lista dei candidati; Grammy 2026: ecco tutti i favoriti da Kendrick Lamar a Sombr, da Lady Gaga a Tyler, The Creator; Guida ai Grammy 2026, in cui Kendrick Lamar cercherà di bissare la cinquina di un anno fa. Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gagapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Grammy Awards 2026, tutti.i vincitori. Trionfo per Bad Bunny, Debí tirar más fotos è il disco dell'annoL'artista portoricano ha conquistato il premio più importante, ma il maggior numero di awards (cinque in totale) è andato a Kendrick Lamar ... cosmopolitan.com Grammy Awards 2026: tra Kendrick Lamar e Lady Gaga, chi ha davvero convinto I Grammy Awards 2026 hanno acceso ancora una volta il dibattito tra appassionati di musica, addetti ai lavori e pubblico generalista. Ogni edizione porta con sé entusiasmo, as - facebook.com facebook Kendrick Lamar is nominated five times at the 2026 iHeartRadio Music Awards - Artist of the Year - Hip-Hop Artist of the Year - Song of the Year: "luther" with SZA - Best Collaboration: "luther" with SZA - Hip-Hop Song of the Year: "luther" with SZA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.