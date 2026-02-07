Goleada del Pordenone Fc | 6-1 contro la Juventina

Il Pordenone Fc continua a mostrare la sua forza e conquista la quarta vittoria di fila battendo la Juventina per 6-1 al Bottecchia. La squadra ha segnato sei gol, dimostrando grande solidità e determinazione. La partita è stata un vero spettacolo per i tifosi presenti nello stadio.

Spettacolo al Bottecchia per i neroverdi. A segno Zorzetto, Toffoli e Borsato Sei gol. Quattro vittorie consecutive. Il Pordenone Fc regala spettacolo al Bottecchia battendo per 6-1 la Juventina. I ramarri proseguono la loro corsa ai vertici della classifica avendo solo tre punti di svantagglio dalla capolista Union Fincantieri Monfalcone. È stato un primo tempo equilibrato. Il Pordenone va in vantaggio con bomber Zorzetto di testa, ma viene subito raggiunto dalla Juventina che trova il pareggio con Samotti. Nella ripresa i ramarri si scatenano. Toso con un gran tiro a giro porta avanti il Pordenone, che allunga ancora con Zorzetto di testa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Pordenone Fc Pordenone FC, cento giovani ramarri si mettono alla prova contro Juventus e Torino Il settore giovanile del Pordenone FC ha recentemente partecipato a una trasferta in cui ha affrontato due squadre di rilievo, Juventus e Torino. Pordenone Fc, nuovo colpo in difesa: Del Savio riveste il neroverde Il Pordenone Fc comunica l’ingaggio di Davide Del Savio, difensore che torna a vestire la maglia neroverde dopo aver maturato esperienze nelle giovanili del club.

