Pordenone Fc nuovo colpo in difesa | Del Savio riveste il neroverde

Il Pordenone Fc comunica l’ingaggio di Davide Del Savio, difensore che torna a vestire la maglia neroverde dopo aver maturato esperienze nelle giovanili del club. Con questa operazione, la squadra rafforza il reparto difensivo in vista della ripresa del campionato di Eccellenza. Un ritorno importante per la formazione, volta a consolidare il proprio organico e a prepararsi al meglio per le prossime sfide.

Il Pordenone Fc annuncia un nuovo colpo di mercato. Il difensore Davide Del Savio, dopo aver militato nelle giovanili dei ramarri, torna a rivestire il neroverde in attesa della ripresa del campionato di Eccellenza. Il calciatore, classe 2003, è cresciuto a livello calcistico proprio nel vivaio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

