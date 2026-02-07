Gnl e nucleare vi spiego il grande salto di qualità italiano senza il gas di Mosca Parla Squeri

L’Italia sta facendo passi avanti per ridurre la dipendenza dal gas russo. Con lo sviluppo di infrastrutture per il GNL e il ritorno al nucleare, il Paese cerca di trovare alternative energetiche più sicure e autonome. La strada resta lunga, ma i segnali sono chiari: il grande salto di qualità è in atto.

Il gas della Russia, che per decenni ha scaldato le case e fatto funzionare l'industria europea, presto sarà solo un ricordo per l'Europa. Tra un anno, mese più, mese meno, il tubo con Mosca sarà definitivamente staccato, sancendo l'entrata del Vecchio continente in una nuova dimensione dell'energia. Anzi, per la verità, lo spostamento è già cominciato da un pezzo. Per l'Italia, soprattutto, lo scacchiere vede nuovi, importanti, fornitori, a cominciare dall'Algeria, dove la filigrana del Piano Mattei tessuta dal governo, sta portando già i primi frutti, come dimostrato dalla recente visita del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin in Algeria.

