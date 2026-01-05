Il salto di qualità della rivolta in Iran rimasto senza alleati
Nel 2022, l’Iran ha affrontato una repressione intensa per contenere le proteste scaturite dalla morte di Mahsa Amini. Oggi, il quadro è cambiato: le rivolte sembrano aver perso il sostegno degli alleati internazionali e interni, lasciando il regime in una posizione più isolata. Analizzare questa evoluzione aiuta a comprendere le dinamiche attuali del conflitto e le prospettive future nel paese.
L’Iran è di nuovo in fiamme. Nel 2022, per soffocare i disordini seguiti all’uccisione di Mahsa Amini, al regime servirono oltre tre mesi di repressione brutale, in un contesto che, per Teheran, era più favorevole di quello attuale. Da allora, nonostante la violenza, il controllo non è mai stato. 🔗 Leggi su Today.it
