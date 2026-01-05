Vi spiego perché il Venezuela non è l’Iraq Parla Richard Fontaine

Nel contesto della politica internazionale, le dinamiche in Venezuela e Iraq presentano differenze significative. Richard Fontaine analizza come l'operazione statunitense contro Nicolás Maduro rappresenti un momento chiave nella presenza degli Stati Uniti in America Latina, evidenziando le specificità di questa azione rispetto ad altri interventi esterni. Un approfondimento che aiuta a comprendere le motivazioni e le implicazioni di questa scelta strategica.

Il blitz americano che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro segna un punto di svolta nella proiezione di potenza statunitense nel continente americano. Un’operazione militarmente impeccabile, ma politicamente densa di incognite, che riapre il dibattito su sovranità, cambio di regime e diritto internazionale. Richard Fontaine, ceo del Center for a New American Security, ne ha parlato con Formiche.net. Come commenta il blitz in Venezuela effettuato durante lo scorso weekend dalle forze speciali americane? L’operazione militare in sé è stata brillante e audace. Se si considera, ad esempio, l’operazione del 1989 per rimuovere Manuel Noriega da Panama, sono stati necessari 27. 🔗 Leggi su Formiche.net

