Frattesi Juventus parole che fanno rumore | Vale anche più di 40 milioni
Inter News 24 Frattesi Juventus, lo scopritore dell’incursore dell’Inter interviene sul possibile trasferimento in bianconero del classe 1999. Le dichiarazioni. Frattesi alla Juventus torna a essere un tema caldo nel dibattito di mercato. A riaccendere i riflettori sul futuro del centrocampista è Emiliano Leva, scopritore di Davide Frattesi, intervenuto in un’intervista a Tuttojuve.com. Un’analisi lucida e articolata sul percorso del classe 1999, oggi punto fermo dei nerazzurri ma al centro di riflessioni che coinvolgono anche il club bianconero. Leva parte da una considerazione netta: la Juventus avrebbe potuto muoversi con maggiore anticipo. 🔗 Leggi su Internews24.com
