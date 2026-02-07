Artisti che fanno Rumore | il festival sforna talenti

Eddie Brock, il cantautore romano di nome d’arte di Edoardo Iaschi, si prepara a salire sul palco di Sanremo. Il suo successo al Rumore Bim festival lo ha portato a essere tra i Big in gara alla prossima edizione del festival. È la conferma di come il festival, nato nel 2022 in memoria di Raffaella Carrà, continui a far emergere nuovi talenti.

Dal Rumore Bim festival al palco di Sanremo: il successo di Eddie Brock continua. Il cantautore romano Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, sarà tra i Big in gara alla prossima kermesse sanremese, confermando la continua ascesa di talenti usciti dal festival bellariese nato nel 2022 in memoria di Raffaella Carrà. L’artista si esibirà sul prestigioso palco dell’ Ariston con il brano Avvoltoi, una canzone che unisce emozione e scrittura intensa, e che segna la sua prima partecipazione alla celebre kermesse musicale. L’ascesa di Eddie Brock conferma come Rumore Bim festival è sempre più riconosciuto come palestra formativa per giovani artisti e non solo un contest da vincere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

