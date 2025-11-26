"Ascoltare per proteggere". Parte da qui il servizio quotidiano delle donne dell’Arma che ogni giorno si occupano di violenza di genere. "Questo fenomeno comprende un orizzonte molto ampio che, dalle molestie ai maltrattamenti sino alle privazioni economiche ed alle dinamiche di potere e ricatto, culmina nei femminicidi – spiega il maresciallo maggiore Fedora Oppido, mamma di due bambini di 3 e 6 anni, al timone del nucleo comando della Compagnia dei carabinieri di Civitanova –. Monitorare e non sottovalutare tutti questi "reati spia" che precedono e fanno da apripista agli episodi più gravi, è una strategia valida, se valutati in stretta correlazione ai "fattori di rischio", come ad esempio l’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti o contesti di isolamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fondamentale non sottovalutare i reati spia"