cancro gli 8 sintomi impensabili da non sottovalutare mai

Riconoscere precocemente i sintomi del cancro può salvare la vita, poiché le chance di cura aumentano quanto più la malattia è diagnosticata in fasi iniziali. La maggior parte di questi segnali deriva da condizioni benigne, ma ignorarli può essere fatale. Come riporta Fanpage, secondo esperti come il dottor Robert Peter Gale dell'Imperial College di Londra e Cancer Research UK, i tumori provocano sintomi variabili: generici (come affaticamento e febbre ricorrente) o specifici, a seconda della sede (ad esempio, tosse per tumori polmonari o cambiamenti vocali per quelli alle corde vocali). In caso di dubbi, consultare subito un medico è essenziale, anche se molti lo rimandano.

