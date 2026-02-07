Gli Ascolti TV di Venerdì 6 Febbraio 2026 | Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Dominano la Serata

La serata di venerdì 6 febbraio 2026 ha registrato ascolti record. La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attirato milioni di spettatori su Rai1, dominando la scena televisiva. Gli italiani hanno seguito con grande entusiasmo l’evento, che si conferma come uno dei momenti più visti dell’anno.

I dati di ascolto della serata del 6 febbraio 2026 vedono la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Gli ascolti tv di venerdì 6 febbraio 2026 hanno visto l'incredibile successo della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, trasmessa su Rai1. Con 9.272.000 spettatori e uno share del 46,2%, il programma ha dominato la serata, attirando un pubblico vasto e coinvolto dalle celebrazioni per l'evento sportivo.

Venerdì 6 febbraio le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina hanno preso il via con la cerimonia di apertura trasmessa in diretta su Rai 1.

Questa mattina si apre il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Le Olimpiadi invernali si sono aperte tra giochi di luce, musica e coreografie spettacolari. Il pubblico ha celebrato Mattarella, ma ha contestato il vicepresidente americano J.D. Vance e, più timidamente, Israele. Ovazione per gli atleti ucraini x.com