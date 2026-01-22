Giovanni Franzoni alla sfida della Streif | Pista che mi piace ho in testa cosa fare

Giovanni Franzoni si prepara alla sfida della Streif di Kitzbuehel, una delle piste più impegnative del circuito di Coppa del Mondo. Dopo aver ottenuto importanti risultati a Wengen, tra cui una vittoria nel SuperG e un terzo posto nella discesa, l'atleta italiano si sente pronto e determinato. Con un chiaro piano in mente, Franzoni affronta questa gara con la volontà di confermarsi tra i protagonisti della stagione.

È indubbiamente il migliore momento della giovane carriera di Giovanni Franzoni. L’italiano, dopo la magica vittoria nel SuperG di Wengen ed il terzo posto nella discesa, vuole ora recitare un ruolo da protagonista anche a Kitzbuehel, dove domani è in programma un nuovo SuperG valido per la Coppa del Mondo. Sulla leggendaria Streif, una delle piste più veloci e tecniche del Circo Bianco, l’azzurro cercherà un successo storico. Il bresciano vanta una condizione invidiabile e nelle due prove cronometrate sulla pista austriaca, ha fatto segnare in entrambe le discese il miglior tempo. Franzoni sembra quindi rappresentare un reale pericolo per gli avversari, che hanno imparato nelle scorse settimane a rispettarlo ed a temerlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni si conferma: “Mi sono detto di godermela, è lo sport che amo”Giovanni Franzoni si è piazzato terzo nella discesa libera di Wengen, nonostante il pettorale 28.

