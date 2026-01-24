Chi è Giovanni Franzoni l' azzurro che ha vinto la discesa a Kitzbühel | le lacrime per Matteo Franzoso

Giovanni Franzoni, sciatore italiano, si è affermato nel mondo dello sci alpino con la vittoria sulla celebre pista di Kitzbühel. Dopo aver conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo a Wengen, il suo percorso culmina con questa affermazione sulla Streif. La vittoria è stata accompagnata da emozioni intense, anche per il compagno Matteo Franzoso, testimoniando il valore e la determinazione dell’atleta azzurro.

«È una vittoria incredibile, se a inizio anno mi avessero detto che avrei fatto terzo in Val Gardena e primo qua, nelle mie piste preferite, non ci avrei mai creduto. Queste gare di Coppa del Mondo sono adrenaliniche, non trovo queste emozioni da altre parti. Esco dal cancelletto dicendomi "goditela, pensa a sciare e a divertirti". Ricevere i complimenti di Odermatt è un grande onore. Ci credevo davvero in questo successo, di testa ero pronto ed è la testa che fa la differenza. È fantastico avere sul podio un altro ragazzo della mia età come Von Allmen: ho sempre cercato di raggiungere quelli come lui e oggi li ho superati», ha detto ai microfoni della Rai a fine gara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Impresa storica di Giovanni Franzoni: vince la libera di Kitzbuhel | Le lacrime per l'amico Matteo morto un anno fa in Cile Giovanni Franzoni, impresa storica a Kitzbühel, ha conquistato la vittoria nella libera, precedendo di soli 7 centesimi Odermatt e Schieder.

Franzoni da favola: vince in discesa a Kitzbühel e si commuove. “Pensavo a Franzoso”Giovanni Franzoni conquista la discesa libera di Kitzbühel, una delle prove più impegnative dello sci alpino.

