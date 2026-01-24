Giovanni Franzoni piange dopo il trionfo storico sulla Streif | L'anno scorso ero con Matteo Franzoso

Giovanni Franzoni, dopo il suo storico successo sulla pista Streif di Wengen, ha condiviso alcune riflessioni. Pochi giorni dopo la vittoria, il campione italiano ha ricordato la stagione precedente trascorsa con Matteo Franzoso, sottolineando l’importanza di questa esperienza nel suo percorso sportivo. La sua prestazione sulla celebre pista austriaca conferma la crescita e la determinazione dell’atleta nel circuito di Coppa del Mondo di sci alpino.

