La polizia ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Jlenia Musella trovata morta ieri pomeriggio con una ferita da coltello alla schiena. L’uomo è stato portato in carcere, mentre le indagini continuano per chiarire i motivi di questa drammatica vicenda.

Napoli, 04 feb. - (Adnkronos) - È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena ieri pomeriggio nella periferia est di Napoli. A notificargli il decreto di fermo emesso d'urgenza dal pm di turno sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che lo hanno rintracciato dopo una fuga durata alcune ore. L'accusa della Procura di Napoli è di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli: 22enne uccisa, il fratello fermato nella notte, ora è in carcere

Questa mattina a Napoli, una giovane donna di 22 anni è stata uccisa a coltellate durante una lite in famiglia a via Chiaro di Luna, nel quartiere Ponticelli.

Una giovane donna di 22 anni è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena a Napoli.

