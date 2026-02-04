Giovane uccisa a Napoli | il fratello arrestato dalla Polizia ha confessato l’omicidio
La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane trovata morta con una ferita al torace. L’uomo ha confessato di averla colpita durante una lite. Ora si trova in carcere, mentre gli investigatori cercano di chiarire i motivi dell’omicidio.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario. Si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella, Giuseppe Musella, il 28enne stanotte sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli (pm Ciro Capasso) per l’ omicidio di Jlenia Musella, 22 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
