Udine e il Giorno del ricordo | due settimane di iniziative

A Udine è partito un fitto calendario di iniziative per il Giorno del ricordo. Nei prossimi quindici giorni, città e associazioni si mobilitano per ricordare e riflettere, con eventi organizzati dal Comune e dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La città si prepara a un mese di incontri, mostre e testimonianze, coinvolgendo anche altre realtà locali.

Prende avvio a Udine un calendario di quindici giorni dedicato al Giorno del ricordo. Il programma è promosso dal Comune insieme al Comitato provinciale di Udine dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con il coinvolgimento di realtà culturali e istituzionali del territorio. Al centro, la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Le iniziative, rivolte anche al mondo della scuola, alternano momenti ufficiali e occasioni di approfondimento storico e culturale. Sono previsti incontri con testimoni e studiosi, presentazioni editoriali e proiezioni, affiancati da appuntamenti commemorativi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

