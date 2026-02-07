Giorno del Ricordo nota del Ministero alle scuole | favorire iniziative e viaggi nei luoghi delle foibe

Il Ministero dell’Istruzione invita le scuole a partecipare il 10 febbraio alle celebrazioni del Giorno del Ricordo. Consiglia di organizzare iniziative in classe e anche viaggi nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’obiettivo è far conoscere ai giovani quella pagina tragica della storia, sperando che rimanga impressa nella memoria.

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

Martedì 10 febbraio, in tutta Italia si svolgono iniziative, spettacoli e mostre per ricordare le vittime delle foibe.

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

