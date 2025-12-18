Venerdì il corteo per la Palestina | come cambia la viabilità

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 dicembre alle 18 si svolgerà un corteo a sostegno della Palestina, coinvolgendo la comunità locale in una manifestazione di solidarietà. L’evento attirerà numerosi partecipanti e influenzerà temporaneamente la viabilità della zona, richiedendo attenzione e attenzione da parte di cittadini e automobilisti.

venerd236 il corteo per la palestina come cambia la viabilit224

© Pordenonetoday.it - Venerdì il corteo per la Palestina: come cambia la viabilità

Si terrà venerdì 19 dicembre, alle 18, il corteo a sostegno della popolazione di Gaza e della Cisgiordania. Una manifestazione, organizzata dal Comitato per la Palestina, che da piazza Risorgimento “si illuminerà di fiaccole, candele e luci portate da cittadini uniti” da uno stesso obiettivo: “In. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Chieti scende in piazza per la Palestina: tutte le modifiche alla viabilità in occasione del corteo allo Scalo

Leggi anche: Pordenone di nuovo in piazza per la Palestina: come cambia la viabilità

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corteo pro Palestina a Bari, 'contro economia del genocidio' - È partito dall'università di Bari il corteo in sostegno al popolo palestinese. ansa.it

Corteo pro Palestina a Milano, 5 mila in marcia da piazzale Lodi tra le forze dell'ordine. Cori per Hamas e cartelli contro Meloni - Dopo le manifestazioni con derive violente della scorsa settimana, tornano in piazza i manifestanti pro Palestina. milano.corriere.it

Gaza, presidio dei movimenti pro Palestina venerdì in piazza Verdi e «poi corteo fino alla Festa del Cinema» - Tornano in piazza i movimenti pro Palestina e lo fanno al Pinciano, a due passi dalla Festa del Cinema, obiettivo della prossima protesta. roma.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.