Venerdì il corteo per la Palestina | come cambia la viabilità

Venerdì 19 dicembre alle 18 si svolgerà un corteo a sostegno della Palestina, coinvolgendo la comunità locale in una manifestazione di solidarietà. L’evento attirerà numerosi partecipanti e influenzerà temporaneamente la viabilità della zona, richiedendo attenzione e attenzione da parte di cittadini e automobilisti.

