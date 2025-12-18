Venerdì il corteo per la Palestina | come cambia la viabilità
Venerdì 19 dicembre alle 18 si svolgerà un corteo a sostegno della Palestina, coinvolgendo la comunità locale in una manifestazione di solidarietà. L’evento attirerà numerosi partecipanti e influenzerà temporaneamente la viabilità della zona, richiedendo attenzione e attenzione da parte di cittadini e automobilisti.
Si terrà venerdì 19 dicembre, alle 18, il corteo a sostegno della popolazione di Gaza e della Cisgiordania. Una manifestazione, organizzata dal Comitato per la Palestina, che da piazza Risorgimento “si illuminerà di fiaccole, candele e luci portate da cittadini uniti” da uno stesso obiettivo: “In. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
