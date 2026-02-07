Questa mattina, alle 10, Montecitorio si riempie di persone per la cerimonia del Giorno del Ricordo. Il Presidente Sergio Mattarella partecipa alla commemorazione, che si svolge nell’Aula della Camera. La giornata ricorda le sofferenze delle vittime dell’Esodo e delle foibe, e anche quest’anno si rinnova l’appuntamento ufficiale con le istituzioni.

ROMA – Martedì 10 febbraio alle ore 10, nell’Aula di Montecitorio, si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In apertura gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi gli interventi e le testimonianze di: Toni Concina, Presidente onorario dell’Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico, Abdon Pamich, campione olimpico italiano. Nel corso dell’evento sarà proiettato un estratto del documentario “Il Marciatore”, tratto dal libro autobiografico di Pamich e sarà inoltre letto un passaggio del libro “Francesco Bonifacio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giorno del Ricordo, cerimonia in Aula a Montecitorio alla presenza di Mattarella

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

La commemorazione del Giorno del Ricordo si terrà il 10 febbraio alle ore 10 nell’aula della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica.

Questa settimana, il Parlamento italiano si concentra sul decreto per aiutare l’Ucraina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; 10 Febbraio - Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo, 10 febbraio; Cerimonia e speciale televisivo per il Giorno del Ricordo.

Giorno del Ricordo: in Provincia la cerimonia solenne per le vittime delle foibeSi avvicina una delle date più significative per la memoria storica nazionale. Il prossimo 10 febbraio, alle ore 10.30, la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia ospiterà la cerimonia commemorati ... lavocediasti.it

Velletri il 10 febbraio celebra il Giorno del Ricordo, con la cerimonia commemorativa ai Giardini Matteo DemenegoMartedì 10 febbraio 2026, in occasione del Giorno del Ricordo, si svolgerà la cerimonia ufficiale in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo ... castellinotizie.it

LE INIZIATIVE A MARSCIANO PER IL GIORNO DEL RICORDO Martedì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, il Comune di Marsciano commemorerà i martiri delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale con una serie di iniziative. facebook

Varese onora il Giorno del Ricordo: il programma delle celebrazioni 2026 x.com