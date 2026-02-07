Giornata contro il bullismo in arrivo l' App per il sostegno online degli studenti

Questa mattina si è aperta ufficialmente la giornata contro il bullismo. Iniziative concrete puntano a supportare gli studenti più giovani, soprattutto con l’uso di un’app che permette di parlare con psicologi online. Il progetto prevede cinque incontri gratuiti durante l’anno scolastico, rivolti a ragazzi tra i 13 e i 15 anni. Gli psicologi si collegano da remoto per ascoltare e aiutare i giovani che si sentono vittime di prepotenze o si trovano in difficoltà.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Istituita nel 2017 su iniziativa del ministero dell’Istruzione, rappresenta un'occasione per sensibilizzare sull'impatto di un fenomeno che colpisce milioni di giovani nel mondo e che può avere conseguenze anche tragiche., Intanto è in arrivo una importante novità a supporto degli studenti. Si avvicina infatti la data di operatività del Servizio di sostegno psicologico attraverso un’apposita “app”., Il servizio, voluto dal ministero dell'Istruzione e dedicato agli studenti, è volto a individuare tempestivamente situazioni di disagio personale, a favorire il superamento delle fragilità dell’età evolutiva nei contesti scolastici, anche con riferimento a situazioni di svantaggio socioculturale che ostacolano i processi e la partecipazione alla vita della comunità scolastica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Un’applicazione digitale sta per arrivare nelle scuole italiane per aiutare gli studenti a combattere il bullismo.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha aggiornato sulla situazione del bullismo nelle scuole, evidenziando un calo delle aggressioni e annunciando un incremento di 20 milioni di euro per il sostegno psicologico.

