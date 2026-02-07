Giornata internazionale per l’epilessia | incontri nelle scuole con professionisti Aoup

Questa mattina a Pisa, l’Aoup ha organizzato incontri nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sull’epilessia. Professionisti e medici hanno spiegato i rischi e le procedure da seguire in caso di crisi, coinvolgendo i giovani in attività pratiche. L’obiettivo è aiutare a capire meglio questa condizione e favorire una maggiore attenzione tra i più giovani. La giornata si inserisce nella campagna mondiale che si conclude il 9 febbraio, giorno in cui si celebra ufficialmente la ricorrenza.

Pisa, 7 febbraio 2026 – Come ogni anno anche a Pisa in Aoup si celebra la Giornata internazionale per l'epilessia che ricorre il secondo lunedì di febbraio in tutto il mondo (quest'anno il 9). E per questa occasione di sensibilizzazione su una patologia ancora oggi circondata da pregiudizi, l'Aoup - attraverso le Unità operative di Neurologia (diretta da Roberto Ceravolo) e di Pediatria (diretta da Diego Peroni), con la neurologa Chiara Pizzanelli e il pediatra Alessandro Orsini – insieme all'Istituto comprensivo 'V. Galilei' e sotto l'egida Lice-Lega italiana contro l'epilessia, celebra la Giornata in una modalità nuova, che pone al centro il concetto di gentilezza come strumento per vincere lo stigma.

