Giornata internazionale per l’epilessia a Pisa incontri nelle scuole con professionisti Aoup

Questa mattina a Pisa, l’ospedale Aoup ha aperto le sue porte per incontri nelle scuole dedicati all’epilessia. Medici e professionisti hanno spiegato ai ragazzi di cosa si tratta, cercando di sfatare miti e diffondere informazioni corrette. L’obiettivo è sensibilizzare e far capire che l’epilessia, anche se può sembrare spaventosa, si può gestire con le cure giuste. La giornata internazionale si celebra oggi in tutto il mondo, ma a Pisa l’attenzione si concentra sulla scuola e sui giovani.

Come ogni anno anche a Pisa in Aoup si celebra la Giornata internazionale per l'epilessia che ricorre il secondo lunedì di febbraio in tutto il mondo (quest'anno il 9). E per questa occasione di sensibilizzazione su una patologia ancora oggi circondata da pregiudizi, l'Aoup - attraverso le Unità operative di Neurologia (diretta da Roberto Ceravolo) e di Pediatria (diretta da Diego Peroni), con la neurologa Chiara Pizzanelli e il pediatra Alessandro Orsini - insieme all'Istituto comprensivo V. Galilei e sotto l'egida Lice-Lega italiana contro l'epilessia, celebra la Giornata in una modalità nuova, che pone al centro il concetto di gentilezza come strumento per vincere lo stigma.

