Giornata della Memoria Gangi ricorda il caporale Filippo Placenti

Ieri a Gangi si è tenuta una cerimonia semplice ma intensa per ricordare Filippo Placenti, il caporale dell’esercito morto durante la Seconda guerra mondiale. La sala polifunzionale sotto piazzetta Vitale si è riempita di familiari, amici e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a lui e alla sua memoria. La giornata ha visto alcuni interventi e un momento di raccoglimento, con tutti che hanno voluto mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha dato tanto per il paese.

Gangi, un piccolo comune nel cuore della Sicilia, ha reso omaggio alla memoria di Filippo Placenti, caporale dell’esercito italiano scomparso durante la Seconda Guerra Mondiale, in una toccante cerimonia che si è svolta ieri, 7 febbraio 2026, presso la sala polifunzionale sotto piazzetta Vitale. L’evento, promosso dal Comune di Gangi e dalla FIDAPA – BPW Italy, sezione di Gangi, in collaborazione con l’ISIS “G. Salerno” e l’I.C. “Polizzano”, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e un rinnovato impegno nel tramandare la memoria storica alle nuove generazioni. La Giornata della Memoria, giunta al suo anno 2026, ha visto una partecipazione significativa da parte della comunità locale, con la presenza di rappresentanti istituzionali, studenti, e soprattutto, dei familiari del soldato scomparso.🔗 Leggi su Ameve.eu

