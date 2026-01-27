Giornata della Memoria Fiumicino ricorda le vittime della Shoah

Da cdn.ilfaroonline.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata della Memoria ricorda le vittime della Shoah, con eventi e iniziative a Fiumicino per mantenere vivo il ricordo di questa tragedia e promuovere la cultura della memoria e del rispetto.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – Il 27 gennaio 1945 il campo di sterminio di Auschwitz fu liberato, rivelando al mondo l’orrore della Shoah. Questa mattina, il Comune di Fiumicino, ha celebrato la Giornata della Memoria, per non dimenticare il dolore e le violenze perpetrate nei campi di concentramento, dove oltre sei milioni di persone persero la vita. Il sindaco Mario Baccini ha assistito allo spettacolo, patrocinato dal Comune di Fiumicino, “ Auschwitz – Viaggio all’Inferno ”, svoltosi presso il cinema di Parco Leonardo, alla presenza di circa 300 studenti di alcune scuole secondarie di primo grado del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Approfondimenti su Fiumicino Giornata della Memoria

Giorno della Memoria, Padova ricorda Leopold Götz e le altre vittime della Shoah

Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz.

Giorno della Memoria, le iniziative. Ravenna ricorda le vittime della Shoah

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiumicino Giornata della Memoria

Argomenti discussi: 27 Gennaio Giornata della Memoria; 27 Gennaio Fiumicino celebra la Giornata della Memoria; Fiumicino, Giornata della Memoria: a Parco Leonardo lo spettacolo Auschwitz – Viaggio all’Inferno -; Giornata della Memoria 2026: tutti gli eventi a Roma e sul litorale laziale.

Giornata della Memoria, Fiumicino ricorda le vittime della ShoahBaccini: La memoria di chi non ha cuore è breve; quella di chi sceglie di lottare, di vivere per la pace e nella pace, resiste al tempo ... ilfaroonline.it

giornata della memoria fiumicinoGiorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.