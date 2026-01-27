Giornata della Memoria Fiumicino ricorda le vittime della Shoah

La Giornata della Memoria ricorda le vittime della Shoah, con eventi e iniziative a Fiumicino per mantenere vivo il ricordo di questa tragedia e promuovere la cultura della memoria e del rispetto.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – Il 27 gennaio 1945 il campo di sterminio di Auschwitz fu liberato, rivelando al mondo l’orrore della Shoah. Questa mattina, il Comune di Fiumicino, ha celebrato la Giornata della Memoria, per non dimenticare il dolore e le violenze perpetrate nei campi di concentramento, dove oltre sei milioni di persone persero la vita. Il sindaco Mario Baccini ha assistito allo spettacolo, patrocinato dal Comune di Fiumicino, “ Auschwitz – Viaggio all’Inferno ”, svoltosi presso il cinema di Parco Leonardo, alla presenza di circa 300 studenti di alcune scuole secondarie di primo grado del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell'Olocausto, tra cui Leopold Götz.

Il Giorno della Memoria rappresenta un'occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime.

