Giornata dei calzini spaiati 2026 | cos' è come e perché aderire

Oggi si celebra la Giornata dei calzini spaiati, un evento nato in una scuola in Friuli. L’obiettivo è far riflettere i bambini sull’autismo e sulla diversità, usando un semplice gesto come indossare calzini diversi. L’iniziativa si sta diffondendo, coinvolgendo sempre più scuole e famiglie in tutta Italia. È un modo per sensibilizzare in modo leggero e diretto, facendo capire ai più piccoli che le differenze sono una ricchezza.

Venerdì 6 febbraio è la Giornata dei calzini spaiati 2026. Un'iniziativa semplice ma di alto valore simbolico, che nel tempo ha assunto una portata pubblica sempre più ampia. Indossando due calzini diversi si fa sensibilizzazione sull'autismo nelle scuole e, più in generale, su temi come l'inclusione e l'accettazione delle differenze. Per aderire non servono complesse macchine organizzative, grossi budget o adesioni formali: basta un piccolo gesto. Alla base della Giornata dei calzini spaiati 2026 c’è il riconoscimento della diversità come valore. Il simbolo dei calzini diversi richiama l'unicità di ogni individuo, in un momento storico in cui la pressione all'omologazione si fa sempre più forte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Giornata dei Calzini Spaiati si sta diffondendo tra scuole e aziende come un modo semplice per promuovere l’inclusione.

Oggi a Pordenone si tiene la Giornata dei calzini spaiati, un evento che invita a riflettere contro il bullismo e l’esclusione.

È la giornata dei calzini spaiati, nata per ricordarci che la diversità è bellaOggi è la Giornata dei Calzini Spaiati nata per parlare di accoglienza e inclusione in modo semplice e immediato, celebrando il valore delle diversità ... fanpage.it

Giornata dei calzini spaiati 2026: oggi 6 febbraio si celebra la diversità con un gesto sempliceOggi 6 febbraio 2026 è la 13ª Giornata dei Calzini Spaiati. Un gesto semplice per celebrare la diversità e l'inclusione: ecco come partecipare e il significato. lifestyleblog.it

Giornata dei Calzini Spaiati. Inclusione, accettazione della diversità, rispetto reciproco. x.com

Siamo preziosi come tante gocce d’acqua e insieme formiamo un grande oceano, dove ogni differenza è libera di brillare. Felice giornata dei calzini spaiati! facebook