L' ho colpito per la foto con la mia ragazza La frase del ragazzo che a scuola ha ucciso il compagno Lo zio | aveva già portato armi

Un grave episodio di violenza si è verificato in una scuola italiana, dove un ragazzo ha ucciso un compagno durante un confronto. La vicenda, segnata da un inseguimento e un colpo mortale, solleva preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici. Lo zio del giovane coinvolto aveva già precedenti con armi, mentre testimoni descrivono un episodio che ha scosso la comunità.

L'inseguimento in classe e anche fuori, poi la coltellata che ha trafitto la milza. Un professore: «Ma non siamo il Bronx». La vittima studiava e lavorava in pizzeria per aiutare la famiglia. Il killer aveva già portato armi a scuola La speranza di familiari e amici che per tutto il pomeriggio hanno imprecato e pregato davanti al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia si è dissolta alle 8 di sera. Abanoub Youssef, che tutti chiamavano «Abu», egiziano, non ce l’ha fatta a superare le conseguenze della devastante coltellata al torace. Al suo arrivo in ospedale è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato per 90 minuti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

