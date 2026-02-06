Bullismo e cyberbullismo il 7 febbraio la Giornata nazionale | l’invito alle scuole a promuovere la cultura del rispetto
Il Ministero dell’Istruzione invita le scuole a rafforzare la cultura del rispetto in vista della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si terrà il 7 febbraio 2026. La nota ufficiale sottolinea l’importanza di sensibilizzare studenti e insegnanti su questi fenomeni, chiedendo un impegno concreto per prevenire e contrastare ogni forma di violenza tra i giovani.
Con una nota dedicata alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, in programma il 7 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito richiama l’attenzione delle scuole su un tema indicato come prioritario nell’azione istituzionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Un podcast nelle scuole superiori per promuovere la cultura del rispetto
Un podcast nelle scuole superiori dedicato alla promozione della cultura del rispetto offre uno spazio di ascolto e riflessione.
Bullismo e cyberbullismo, in Piemonte 277mila euro per 57 scuole: ecco i progetti approvati e la ripartizione dei fondi
La Regione Piemonte ha destinato oltre 277mila euro a 57 scuole per progetti di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.
Argomenti discussi: INVITO STAMPA - Presentazione ed emissione primo francobollo contro bullismo e cyberbullismo; Sito Istituzionale | Roma contro il bullismo e il cyberbullismo; Bullismo e cyberbullismo, Telefono Azzurro: Aumentano i casi ma spesso restano nel silenzio; Bullismo e cyberbullismo: Telefono Azzurro, al via una nuova campagna di sensibilizzazione. Le ferite non sono virtuali.
La Garante, 'bullismo e cyberbullismo riguardano anche l'Alto Adige'Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che riguardano direttamente anche il territorio dell'Alto Adige e che chiamano scuole, famiglie e istituzioni a una responsabilità condivisa. (ANSA) ... ansa.it
Bullismo e cyberbullismo, in Abruzzo proiezioni e confronto per le scuoleIn occasione della 'Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, l'Istituto Cinematografico dell'Aquila 'La Lanterna Magica Ets' promuove oggi un'iniziativa di sensibilizzazione rivolta a ... ansa.it
7 febbraio Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo https://www.facebook.com/share/1C3LkPARCj/mibextid=wwXIfr BULLO NON BELLO© di Germana Bruno Lasciami in pace, cosa ti ho fatto Perché se piango sei soddisfatto Ti senti forte, ti facebook
#dalterritorio #bullismo Alla vigilia della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, la @CittaMetro_FI ospita in Palazzo Medici Riccardi, venerdì 6 febbraio dalle 16 alle 19, la presentazione del libro di Claudia Conte “La voce di Iside” sul disagio gio x.com
