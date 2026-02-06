Bullismo e cyberbullismo il 7 febbraio la Giornata nazionale | l’invito alle scuole a promuovere la cultura del rispetto

Il Ministero dell’Istruzione invita le scuole a rafforzare la cultura del rispetto in vista della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si terrà il 7 febbraio 2026. La nota ufficiale sottolinea l’importanza di sensibilizzare studenti e insegnanti su questi fenomeni, chiedendo un impegno concreto per prevenire e contrastare ogni forma di violenza tra i giovani.

Con una nota dedicata alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, in programma il 7 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito richiama l’attenzione delle scuole su un tema indicato come prioritario nell’azione istituzionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Bullismo Cyberbullismo

Un podcast nelle scuole superiori dedicato alla promozione della cultura del rispetto offre uno spazio di ascolto e riflessione.

La Regione Piemonte ha destinato oltre 277mila euro a 57 scuole per progetti di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Ultime notizie su Bullismo Cyberbullismo

