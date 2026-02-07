Calabria | Bullismo e Cyberbullismo l’appello del Garante per un impegno collettivo e duraturo

La Calabria si mobilita contro il bullismo e il cyberbullismo. Il Garante invita a un impegno condiviso, mentre scuole e associazioni lavorano su prevenzione e ascolto. Arriva anche un bando, ancora in attesa di approvazione, per rafforzare le azioni sul territorio.

Calabria Mobilitata Contro il Bullismo: Tra Prevenzione, Ascolto e un Bando in Attesa di Approvazione. La Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, celebrata oggi, ha risuonato con particolare forza in Calabria, dove l’Ufficio del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato ha lanciato un appello urgente a una responsabilità collettiva. L’iniziativa, che si colloca in un contesto di crescente preoccupazione per il benessere dei giovani, ha visto il Garante, Antonio Lomonaco, sottolineare come il bullismo non sia un fenomeno da sottovalutare, né da considerare una semplice fase di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Bullismo

Il report 202425 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calabria Bullismo

Argomenti discussi: Bullismo e cyberbullismo, Cirillo: Impegno comune per prevenzione e rispetto; Bullismo e cyberbullismo, il Garante Lomonaco: Prevenzione, ascolto e responsabilità collettiva; L'evoluzione della violenza tra bullismo tradizionale e cyberbullismo nelle dinamiche della società liquida; Dal bullismo alla violenza contro le donne, torna High School Games: in sfida anche una scuola reggina.

Bullismo e cyberbullismo, Cirillo: impegno comune per prevenzione e rispettoIl bullismo e il cyberbullismo sono forme di violenza che oggi vanno oltre gli spazi fisici e si insinuano nel digitale, nei social network, nella quotidianità dei più giovani. Una violenza che non s ... strettoweb.com

Giornata contro bullismo, Il Garante regionale vittime reato: Prevenzione, ascolto e responsabilità collettivaIn occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, l’Ufficio del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Antonio Lomonaco richiama l’attenzione su un fenomeno ... catanzaroinforma.it

Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Calabria in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra oggi facebook

Cyberbullismo e bullismo: oltre la cronaca, una questione di responsabilità collettiva Un'analisi sociologica sulle radici di un fenomeno che interroga il ruolo degli adulti e delle istituzioni educative. Segui il link per approfondire: x.com