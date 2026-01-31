Maria Marilena Mammone al timone del Movimento Femminile Moderato in provincia di Reggio Calabria

Maria Marilena Mammone è stata nominata responsabile provinciale del Movimento Femminile di Noi Moderati a Reggio Calabria. La notizia circola da qualche giorno e ora è ufficiale: Mammone prende il comando del movimento femminile nella provincia. La nomina arriva in un momento di fermento politico locale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nel territorio. La figura di Mammone, già conosciuta nel panorama politico, si prepara a guidare le attività e le iniziative del movimento nella zona.

Maria Marilena Mammone è stata ufficialmente nominata responsabile provinciale del Movimento Femminile di Noi Moderati per la provincia di Reggio Calabria. La nomina, annunciata dal Coordinatore Provinciale del partito, l'onorevole Nino Foti, rappresenta un passaggio strategico per il movimento politico in Calabria. L'incarico, conferito in seguito a un'attenta valutazione del percorso civile e politico della candidata, si colloca in un contesto in cui il ruolo delle donne nella vita pubblica regionale è ancora in fase di consolidamento. Mammone, già nota per il suo impegno costante in ambito sociale e associativo, si avvia a guidare un'organizzazione che punta a rafforzare la presenza femminile all'interno del partito e a promuovere politiche concrete in favore dell'uguaglianza di genere.

