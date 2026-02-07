Gigi e Ross a Ciao Maschio | Stasera Tutto è Possibile era nostro non lo abbiamo accettato perché consigliati malissimo

Questa sera Gigi e Ross tornano su Ciao Maschio e non nascondono il loro disappunto. Durante l’intervista, hanno spiegato che “Stasera Tutto è Possibile” era un loro programma, ma non hanno accettato di partecipare perché sentivano di essere stati consigliati male. Nunzia De Girolamo torna anche questa settimana, pronta per il suo appuntamento pomeridiano con il pubblico alle 17.

Nunzia De Girolamo torna, come ogni sabato pomeriggio, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste al maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 7 febbraio 2026. Quando si parla di relazioni, le donne amano e gli uomini si innamorano? A Ciao Maschio se ne parla con tre maschi a confronto: Enzo Paolo Turchi e il duo comico Gigi e Ross. Questa settimana affrontano la differenza tra innamoramento e amore, sentimento che – qualcuno sostiene – uomini e donne vivano in modo differente. Con il duo comico, c’è spazio per una rivelazione da parte dello stesso Gigi: Forse è la prima volta che lo diciamo: Stasera Tutto è Possibile era stato comprato per me e per Ross. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ross, noto come Gigi del duo Gigi & Ross, si apre in tv raccontando di comunicare con suo figlio Matti senza tante parole.

Ricky Tognazzi ha condiviso a Ciao Maschio alcuni aspetti della sua vita privata e delle dinamiche con sua moglie, Simona.

Argomenti discussi: Gigi a Ciao Maschio: 'Step' era stato comprato per me e Ross, abbiamo sbagliato a rifiutare; Ciao Maschio oggi in tv sabato 7 febbraio: ospiti Enzo Paolo Turchi e il duo comico Gigi e Ross; Ross a Ciao Maschio: Ai 30 anni di Zelig non ci hanno invitati, non hanno preso bene Made in Sud; Gigi: È stato terribile dire ai miei figli che mio padre non c'era più. Rimpianti sul lavoro? Il no a Step.

