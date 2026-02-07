Ross, noto come Gigi del duo Gigi & Ross, si apre in tv raccontando di comunicare con suo figlio Matti senza tante parole. “Ce la metto tutta, ma mi domando sempre se ha capito quanto io possa amarlo”, dice. La sua intervista a “Ciao Maschio” rivela un padre che cerca di farsi capire nel silenzio, tra dubbi e tanta voglia di essere vicino al figlio.

Ross (vero nome Rosario Morra) del duo comico Gigi & Ross si racconta a “Ciao Maschio”, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda oggi sabato 7 febbraio alle 17.05 su Rai 1. Durante l’intervista l’attore ha parlato di Mathias, il figlio nato nel 2014 dalla relazione con l’ex moglie Milli Indaco. Il bambino è affetto da una disabilità motoria e mutismo, con cui Ross condivide spesso momenti sui social, descrivendolo come la sua vera ricchezza e soprannominandolo affettuosamente “Provolino”. “Con Matti comunichiamo nel silenzio. Anzi, comunica più lui che io. – ha affermato – Chi vive questa situazione capisce di cosa parlo: a volte non c’è bisogno di spiegare niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con mio figlio Matti comunichiamo nel silenzio. Ce la metto tutta, ma mi domando sempre se ha capito quanto io possa amarlo”: lo rivela Gigi del duo Gigi & Ross

Gigi & Ross celebrano 25 anni di comicità con lo spettacolo "Bombask!" al New Teatro Troisi.

Dal 23 gennaio al 1° febbraio, al Teatro Totò, va in scena

