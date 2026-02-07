Giallo nell' Astigiano | diciassettenne trovata morta in un canale ipotesi omicidio | Assediata la casa di un ragazzo

Questa mattina gli investigatori lavorano senza sosta per fare luce sulla morte di Zoe Trinchero, trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. La ragazza aveva diciassette anni e il suo corpo è stato scoperto nella notte. La casa di un ragazzo è stata circondata dalle forze dell’ordine, che stanno cercando di capire se ci sia un collegamento con il suo decesso. Le indagini sono ancora aperte e nessuna pista viene esclusa.

Sarebbe stata strangolata e gettata nel rio Nizza. I carabinieri del comando provinciale di Asti stanno indagando per omicidio dopo il ritrovamento del corpo della 17enne Zoe Trinchero, nel canale, a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La ragazza avrebbe trascorso la serata con alcuni amici nei locali della città e poi si sarebbe allontanata. Proprio loro avrebbero dato l'allarme e l'avrebbe rinvenuta cadavere, dopo la mezzanotte. Secondo le prime notizie sarebbero presenti segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. Al momento, come riferisce La Stampa, non ci sarebbero fermati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

