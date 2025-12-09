I misteri della scomparsa di Piera Pinna la criminologa al lavoro e i dubbi della famiglia Non è un allontanamento

Nel bosco di Medicina di Pescia, un luogo noto per le sparizioni e le tragedie, scompaiono Piera Pinna, criminologa al lavoro, e i dubbi della sua famiglia. La sua scomparsa solleva interrogativi su cosa sia realmente accaduto, mentre le ricerche proseguono tra misteri e sospetti.

San Miniato (Pisa), 9 dicembre 2025 – Un bosco, quello di Medicina di Pescia, in cui molte persone si sono perse o hanno perso la vita, ma sono state sempre ritrovate, vive o morte. Piera Pinna no. La 69enne, titolare di un’azienda agricola di San Miniato, è un fantasma dal 21 settembre. Di lei nessuna traccia: né una scarpa, un laccio, il cesto per i funghi, e nulla hanno fiutato i cani molecolari. Nessuno, quel giorno, l’ha vista, incontrata o sentita chiedere aiuto. Cos’è successo a Piera? Ha scelto di sparire? Si è sentita male ed è precipitata in uno dei punti più impervi? Ha incontrato qualcuno nel bosco che le ha fatto del male? La criminologa al lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I misteri della scomparsa di Piera Pinna, la criminologa al lavoro e i dubbi della famiglia. “Non è un allontanamento”

