Ghali all’apertura Milano-Cortina il presidente del Memoriale della Shoah | Non ho paura se esprime il suo pensiero

La partecipazione di Ghali all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha suscitato discussioni. Il presidente del Memoriale della Shoah ha commentato che esprimere il proprio pensiero non deve essere motivo di paura. È importante mantenere un dialogo rispettoso e aperto su eventi di grande risonanza come questo, nel rispetto della libertà di espressione e della memoria storica.

Non si placano le polemiche sulla partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma il prossimo 6 febbraio. Il coinvolgimento del rapper milanese di origini tunisine ha suscitato perplessità, avevano già chiarito gli organizzatori, a causa delle sue posizioni più volte espresse sulla questione palestinese. A intervenire per primo era stato il ministro per lo Sport Andrea Abodi che, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, aveva precisato che l’evento non avrebbe «lasciato spazio ad ambiguità sul piano ideale, culturale ed etico». Nonostante le critiche, il presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Jarach, ha confermato il suo sostegno alla libertà di espressione.🔗 Leggi su Open.online

Ghali sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prevista il 6 febbraio a San Siro.

#Milano-Cortina 2026 || La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio, sta suscitando discussioni politiche.

