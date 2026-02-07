Ghali rompe il silenzio su Instagram e risponde alle polemiche nate dopo la censura della sua performance a Milano-Cortina 2026. Il cantante ha scritto un messaggio diretto, ricevendo anche il supporto di Amadeus, ex conduttore del Festival di Sanremo. La vicenda continua a far discutere, mentre Ghali difende la sua musica e il suo modo di esprimersi.

Il cantante ha pubblicato un post dopo la censura legata alla sua performance, ricevendo il sostegno dell'ex conduttore del Festival di Sanremo. Non si placano le polemiche intorno alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. Oltre alle critiche per le numerose gaffe del conduttore Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, che ha sostituito Auro Bulbarelli in fretta e furia, tiene banco il caso-Ghali. Il cantante ha partecipato alla cerimonia recitando in diverse lingue la poesia Promemoria di Gianni Rodari. Dopo aver preannunciato, poche ore prima, la censura che gli ha impedito di recitarla anche in arabo, Ghali è stato quasi snobbato dalla regia della Rai, senza nemmeno essere nominato dal telecronista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ghali risponde su Instagram alle polemiche di Milano-Cortina 2026 e arriva il commento di Amadeus

Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche.

L’Uomo Gatto, Gabriele Sbattella, risponde alle recenti polemiche sulla scelta dei tedofori per Milano-Cortina 2026, affermando che la selezione è avvenuta per merito e annunciando azioni legali contro eventuali diffamazioni.

