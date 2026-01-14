L’Uomo Gatto non ci sta e risponde alle polemiche sui tedofori di Milano-Cortina 2026 | Scelto per merito denuncerò i diffamatori

L’Uomo Gatto, Gabriele Sbattella, risponde alle recenti polemiche sulla scelta dei tedofori per Milano-Cortina 2026, affermando che la selezione è avvenuta per merito e annunciando azioni legali contro eventuali diffamazioni. La questione ha suscitato un acceso dibattito pubblico, alimentato dalla presenza di figure conosciute come lui e dall’esclusione di altri ex atleti italiani.

La scelta dei tedofori per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha scatenato un acceso dibattito nazionale nelle ultime ore: al centro della controversia c’è la partecipazione di Gabriele Sbattella, meglio noto come l’Uomo Gatto del celebre quiz televisivo Sarabanda, tra i portatori della fiaccola olimpica, mentre molti ex campioni italiani sono stati esclusi da questa opportunità. La polemica è esplosa dopo che ex atleti di altissimo profilo, tra cui il leggendario fondista Silvio Fauner, hanno criticato duramente la composizione della lista dei tedofori, sostenendo che personaggi dello spettacolo, influencer e volti televisivi siano stati preferiti a chi ha fatto la storia dello sport italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

