Ghali recita Rodari alle Olimpiadi gli spettatori insorgono contro la Rai | Mai nominato e nessun primo piano

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, Ghali ha letto una poesia di Rodari. La scelta ha scatenato proteste tra il pubblico, che si è lamentato perché il rapper non è stato mai nominato e non gli hanno dedicato un primo piano. La scena ha creato tensione tra gli spettatori e gli organizzatori, con alcuni che hanno criticato la decisione di includere Ghali senza una comunicazione chiara.

Ghali ha recitato Promemoria, poesia di Rodari, alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026. La sua performance è stata intensa ed emozionante. Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Gli spettatori sono insorti contro la Rai, la regia e la telecronaca di Paolo Petrecca: "Non lo hanno citato e non lo hanno mai inquadrato in primo piano". Quello che è accaduto ieri sera sulla Rai (anzi, TeleMeloni) è scandaloso. A un certo punto, Ghali sale sul palco della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Davanti al mondo recita una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. Ghali, al centro dello stadio, recita i versi di "Promemoria" di Gianni Rodari in italiano, francese e inglese. L'artista milanese apre così una riflessione potente sul rifiuto della guerra e sul significato della tregua olimpica. Con i ballerini che vanno a comporre l'immagine.

