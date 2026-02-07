Olimpiadi Ghali recita Promemoria di Gianni Rodari | Ci sono cose da non fare mai per esempio la guerra

Durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, il rapper Ghali ha letto alcuni versi di Gianni Rodari. Tra i momenti più toccanti, Ghali ha recitato «Promemoria», una poesia che ricorda che ci sono cose da non fare mai, come la guerra. La scena si è svolta allo stadio di San Siro, davanti a migliaia di spettatori, lasciando un messaggio forte e diretto.

«Ci sono cose da non fare mai, per esempio la guerra». Sono questi i versi, del poeta Gianni Rodari dalla poesia Promemoria recitati dal rapper Ghali allo stadio di San Siro durante la cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina. Il cantante, vestito interamente di bianco, ha recitato la poesia in italiano, francese e inglese per una riflessione potente sul rifiuto della guerra. Le polemiche. Proprio due giorni fa era scoppiata la polemica per le dichiarazioni del ministro Abodi, ma anche per un post social del cantante in cui spiegava di non aver potuto cantare l’inno d’Italia nella cerimonia e che tra le lingue in cui avrebbe voluto recitare la poesia c’era anche l’arabo ma che « all’ultimo era di troppo ».🔗 Leggi su Open.online

