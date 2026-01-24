A poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica. La sinistra chiede chiarimenti, mentre il ministro Piantedosi nega qualsiasi coinvolgimento di agenti statunitensi, affermando che non ci sono conferme in merito. La questione riguarda la sicurezza e le modalità di gestione delle forze di polizia durante la manifestazione.

A due settimane dall’apertura dei Giochi invernali, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi smentisce che agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense siano attesi in Italia per “supportare” la sicurezza di Milano-Cortina 2026. “ Premesso che non ci risulta in questa fase in questo momento ”, ha detto a margine del Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano, “ ma anche se fosse le delegazioni straniere scelgono loro. a chi rivolgersi per assicurare la cornice di sicurezza. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane ovviamente assicurato dalle autorità nazionali ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La sinistra attacca il governo: "Chiarisca sull'Ice a Milano-Cortina". Ma Piantedosi smentisce: "Non ci risulta"

