Durante la presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, Andrea Abodi, ministro dello Sport e delegato per gli anniversari nazionali, ha commentato la partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina. La presenza del rapper ha suscitato alcune discussioni, che il rappresentante istituzionale ha affrontato nel contesto delle iniziative ufficiali dedicate agli eventi sportivi e commemorativi.

Andrea Abodi, ministro dello Sport e delegato per gli anniversari nazionali, ha commentato la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, rispondendo durante la presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria. Ha descritto l’evento come «centrato» sul rispetto, con scelte artistiche che evitano equivoci su valori ideali, culturali ed etici, nonostante le posizioni del rapper su Gaza a più riprese. «Non mi crea alcun imbarazzo non condividere il pensiero di Ghali e i messaggi che ha mandato ma ritengo che un Paese debba sapere reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano-Cortina, le polemiche sulla partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura

Approfondimenti su milano cortina

Ghali sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026: a due settimane dai Giochi solo un’opera su sei è completata; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; Piantedosi su agenti Ice alle Olimpiadi: Prassi normale, Usa scelgono come proteggersi; Olimpiadi, l'ex sciatore Gros e le polemiche sui tedofori: Ci sono rimasto male ma ora parliamo di sport.

Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul palco. Polemica sul ministro Abodi: Censura preventivaIl titolare dello Sport mette le mani avanti sull'esibilzione del rapper alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Ucei: Speriamo abbia ricevuto delle indicazioni sul ruolo che deve svolgere ... ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina: Pinturault escluso, è polemica in FranciaAvrebbero dovuto essere le Olimpiadi del congedo, l'ultimo palcoscenico celebrativo di una grande carriera sportiva ma a -11 giorni dall'inizio di Milano Cortina la Francia ha deciso di lasciare a ... ansa.it

ICE a Milano-Cortina, Fontana conferma: "Ci sono, ecco quali saranno i loro compiti" - facebook.com facebook

Milano-Cortina, la combinata nordica vietata alle donne. I doppi standard del sistema olimpico x.com