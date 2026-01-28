Ghali e la censura preventiva su Gaza

Ghali si trova al centro di una polemica dopo che le autorità hanno imposto una censura preventiva sulla sua performance a Gaza. La sua esibizione era stata annunciata, ma all’ultimo momento sono stati vietati alcuni passaggi, perché si temeva che le sue parole potessero scatenare tensioni. Il cantante si è trovato costretto a modificare il testo dei suoi brani, ma non ha nascosto il suo disappunto: “Hanno paura di una parola”, ha detto, sottolineando come il problema non sia un gesto o una protesta, ma semplicemente il rischio che una singola parola possa creare problemi.

Hanno paura di una parola. Non di un gesto, non di una protesta, non di un disordine. Di una parola detta su un palco. La vicenda Ghali racconta l'Italia meglio di qualunque dichiarazione ufficiale: la censura preventiva elevata a valore civile, il silenzio imposto presentato come buona educazione. Il ministro Abodi parla di "rispetto". Dice che la cerimonia d'apertura dei Giochi è costruita in modo da "azzerare i rischi di libera interpretazione". Azzerare. Come se la libertà fosse un errore di sistema. Come se l'etica coincidesse con l'assenza di parole scomode. L'arte ammessa solo se decorativa, la cultura valida solo se muta.

