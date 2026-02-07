Ghali ha incantato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026

Ghali ha preso il palco prima dell’accensione dei riflettori di San Siro, portando energia e ritmo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. La sua performance ha catturato l’attenzione di tutti, anche prima che iniziasse ufficialmente l’evento, diventando subito uno dei punti più discussi tra gli appassionati di sport e musica.

Ancora prima che si accendessero i riflettori di San Siro, la partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 era diventata uno degli argomenti di massimo interesse nelle discussioni sui prossimi Giochi Olimpici. Parliamo di uno dei pesi massimi della musica italiana, chiamato a esibirsi nell'evento inaugurale del momento sportivo più importante dell'anno. Mica roba da poco. Salito sul palco di San Siro proprio nei minuti finali della cerimonia, Ghali si è esibito recitando Promemoria, la poesia di Gianni Rodari scritta dall'autore italiano come inno alle cose semplici contrapposte all'orrore della guerra.

