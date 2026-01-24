Tra i testimonial dell' armonia olimpica ora spunta Ghali difensore dei pro Hamas

Tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 spicca anche Ghali, noto rapper italiano. La sua presenza ha suscitato discussioni, poiché il rapper è stato associato a posizioni di sostegno ai pro Hamas. L’evento si terrà il 6 febbraio a San Siro, attirando l’attenzione mediatica e sollevando riflessioni sul ruolo delle personalità pubbliche in occasioni di grande risonanza internazionale.

Dunque Ghali sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro. Lui con Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. La sua presenza, spiegano gli organizzatori, sarà «simbolica e trasversale, capace di interpretare l'Armonia come equilibrio tra identità diverse». Paroloni. Ma, a differenza di tutti gli altri partecipanti, forse Ghali non è la figura ideale per interpretare questa Armonia con la A maiuscola. Insomma cosa ci sta a fare in un evento ecumenico e universale come le Olimpiadi un artista che ha anche applaudito l'operato dell'Api, l'associazione dei palestinesi di Mohammed Hannoun, arrestato a dicembre con l'accusa di «associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale» per aver finanziato Hamas con oltre sette milioni di euro raccolti a scopo solidale? «Grazie per tutto quello che fate» aveva detto Ghali nel febbraio 2024 dopo che l'Api lo aveva ringraziato per aver cantato il brano Casa mia al Festival di Sanremo e aver diffuso «un messaggio così significativo agli spettatori» (Ghali aveva anche fatto accenno al «genocidio» in diretta sanremese). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Vi spiego la connessione (sinistra) tra pro Hamas e pro Maduro. Parla ConciaL'interconnessione tra posizioni pro Hamas e pro Maduro evidenzia un fenomeno complesso.

Caso Hannoun, l'affondo di Cerno al Tg4: "Sinistra in silenzio per non perdere i voti dei pro Pal. Mai vera distinzione tra Hamas e Palestina”Il caso Hannoun e le recenti dichiarazioni di Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, sono al centro dell’attenzione mediatica.

