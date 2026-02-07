Ghali commenta l' esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi | Non ho sentito pace e armonia

Ghali critica duramente la sua performance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il rapper si è lasciato andare a un commento senza mezzi termini, dicendo di non aver sentito pace e armonia durante l’evento. Le polemiche sui social continuano a crescere, con molti che si chiedono se la sua esibizione sia stata all’altezza delle aspettative.

Ghali torna sulla cerimonia di apertura La poesia al centro dell'esibizione di Ghali I commenti social e le polemiche dopo l'esibizione Ghali torna sulla cerimonia di apertura In un post diffuso sul proprio profilo Instagram, il rapper Ghali ha commentato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a cui lui stesso ha preso parte. In apertura della didascalia del post, a commento di una foto dell’esibizione, il rapper ha scritto: “Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera“. Ghali durante la cerimonia Ha quindi ringraziato i propri fan per i messaggi ricevuti, appellandosi a loro per non rispondere alle eventuali provocazioni sui social: Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ghali torna a parlare dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche.

